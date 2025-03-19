Eine wie keine
Folge 34: Folge 34
24 Min.Ab 6
Manu feiert ihren ersten Triumph Ralf und Lindi gegenüber: Sie kann ganz ohne Hilfe für die Skifreizeit von Daniel aufkommen. Für das gezahlte Geld erwartet Philip jedoch entscheidende Informationen über seinen Bruder. Doch Manu lässt sich nur scheinbar auf den Deal ein. Als Mark von der zwielichtigen Beziehung der beiden Wind bekommt, wird sein Vertrauen in Manu auf eine schwere Probe gestellt.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph