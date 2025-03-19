Eine wie keine
Folge 35: Folge 35
25 Min.Ab 6
Manu ist zutiefst verletzt: Wie kann Mark es wagen, ihr Verrat vorzuwerfen? Mark wird daraufhin unsicher: Was, wenn Manu unschuldig ist? Schockiert stellt er fest, dass sie Recht hatte. Sein Bruder Philip hat ihm den Golfplatz tatsächlich weggeschnappt. Mark taucht am Silvesterabend mit schlechtem Gewissen bei Manu auf: Er entschuldigt sich und will zur Versöhnung sogar mit ihr tanzen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eine wie keine
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph