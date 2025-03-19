Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 42
23 Min.Ab 6

Mark hat nichts mit Gandhis Vergiftung zu tun. Doch Philip sucht weiter einen Schuldigen und findet ihn in Süleymans Imbiss. Es gelingt Manu, zu beweisen, dass der Imbiss nichts damit zu tun hat. Als Philip dann herausfindet, dass Gandhi sich auf seinem eigenen Golfplatz vergiftet hat, lässt er die "40 Räuber" trotzdem schließen, um die untersuchenden Behörden auf eine falsche Spur zu lenken.

