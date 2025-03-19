Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine wie keine

Folge 69

SAT.1Staffel 1Folge 69
Folge 69

Folge 69Jetzt kostenlos streamen

Eine wie keine

Folge 69: Folge 69

24 Min.Ab 6

Manu hält Ralf mit der Notlüge, Daniel sei nach der OP noch nicht wieder transportfähig, auf Abstand. Und auch ihr Zeitproblem scheint gelöst. Mark setzt Manu kurzerhand in seinem geheimen Poker-Zimmer als "Dealerin" für die Nachtschicht ein. Da stellt sich ihr Ralf in den Weg: Er hat von Manus Lüge erfahren und fordert sie zur Übergabe Daniels auf.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Eine wie keine
SAT.1
Eine wie keine

Eine wie keine

Alle 1 Staffeln und Folgen