Eine wie keine
Folge 77: Folge 77
24 Min.Ab 6
Knut gibt zu, Manus Fluchthelfer zu sein. Zögernd willigt Eva ein, Manu ein paar Tage Auszeit zu gönnen. Manu meldet sich derweil bei Ralf und erklärt, dass sie Zeit braucht, um Daniel beizubringen, dass er wieder zu seinem Vater muss. Ralf lässt sich auf einen Kompromiss ein ... Mark wird von quälenden Kindheitsträumen verfolgt und es gibt nur eine Person, der er sich anvertrauen will: Manu!
Eine wie keine
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
