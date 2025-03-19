Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine wie keine

Folge 84

SAT.1 Staffel 1 Folge 84
Folge 84

24 Min. Ab 6

Alexandra provoziert Mark weiterhin und untermauert ihre angebliche Affäre mit Philip, indem sie sich mit ihm in aller Öffentlichkeit sehen lässt. Mark stellt ihr die Vertrauensfrage. Alexandra ringt sich schließlich durch und bittet Mark um eine Versöhnung - unter einer Bedingung: Er muss dafür sorgen, dass Manu Berlett aus ihrer beider Leben verschwindet - für immer!

