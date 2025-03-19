Eine wie keine
Folge 101
24 Min.
Im Streit stürmt Mark davon - und reißt dabei Manu versehentlich um. Und das mitten in der Hotel-Lobby. Im gesamten Hotel herrscht Entsetzen und Julius sieht den Betriebsfrieden in Gefahr! Daraufhin entschuldigt sich Mark aufrichtig vor dem gesamten Personal bei Manu. Und nicht nur das: Unter vier Augen bittet er sie, ihm zu helfen, wieder zu dem Mann zu werden, in den sie sich einst verliebt hat.
Eine wie keine
Comedy, Soap
DE, 2009
Altersfreigabe:
6
© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph