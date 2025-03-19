Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine wie keine

Folge 102

SAT.1Staffel 1Folge 102
Folge 102

Eine wie keine

Folge 102: Folge 102

24 Min.Ab 6

Eigentlich will Manu sich aus Marks Angelegenheiten heraushalten, doch als sie sieht, wie sehr Oliver unter dem Streit mit Mark leidet, kann sie nicht anders und vermittelt zwischen den beiden Sturköpfen. Mit Erfolg! Die Freunde versöhnen sich. Privat scheint bei Mark also wieder alles im Lot, wären da nicht seine Geldsorgen. Aber er hat schon einen neuen Plan ...

