Eine wie keine
Folge 103: Folge 103
24 Min.Ab 6
Während Mark plant, einen wertvollen Diamanten zu stehlen, der im eigenen Hotel ausgestellt wird, erlebt Manu eine freudige Überraschung: Ihre kleine Schwester Jana taucht bei ihr in Berlin auf! Nach langer Zeit bringen sich die Schwestern auf den neusten Stand. Doch schon im nächsten Moment verplappert sich Jana und gibt nichtsahnend Manus Gefühlswelt preis: ausgerechnet vor Mark!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eine wie keine
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph