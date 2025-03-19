Eine wie keine
Folge 108: Folge 108
24 Min.Ab 6
Manu und Mark gehen peinlich berührt auseinander: Sie sind vor Daniel zu vertraut miteinander umgegangen. Doch dann erhält Manu einen Hinweis, der für Mark äußerst wertvoll sein könnte. Dieses eine Mal noch will sie Mark helfen. Der kann darauf die Diamantendiebin Pilar Mendez stellen. Doch die dreht den Spieß um und erpresst Mark: Entweder er lässt sie laufen - oder sein Bruder wird sterben!
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph