Eine wie keine
Folge 121: Episode 121
23 Min.Ab 6
Nachdem Eva schließlich die Herausforderung annimmt und ein wichtiges Projekt für das "Aden" betreut, kocht in Alexandra die Wut hoch. Jetzt arbeitet auch noch die beste Freundin der verhassten Manu Berlett im Hotel! Nach außen bewahrt Alexandra zwar Haltung, doch tief in ihr wächst der Wunsch nach Rache gegenüber der Frau, die ihre große Liebe mit Mark zerstört hat ...
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph