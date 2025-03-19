Eine wie keine
Folge 128: Episode 128
24 Min.Ab 6
Manu erträgt die Ungewissheit nicht mehr. Warum meldet sich Mark nicht? Schließlich schickt sie ihm eine letzte Email: Seinen Worten werden keine Taten folgen, da ist sie sich nun sicher. Als sie daraufhin doch noch die langersehnte Antwort erhält, weiß Manu nicht, was sie noch glauben soll. Doch dann wird sie vollkommen unerwartet zu einer romantischen Kutschfahrt abgeholt. Steckt Mark dahinter?
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph