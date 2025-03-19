Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 129
23 Min.Ab 6

Manu ist völlig von den Socken: Eine Kutschfahrt mit unbekanntem Ziel, ein wunderschön verpacktes Kleid - da kann nur Mark dahinterstecken! Doch dann verschlägt es selbst Manu die Sprache ... Philip macht seinem Vater klar, dass er das Geschäft nicht über die Liebe zu Alexandra stellen wird. Und um Alexandra diese Liebe zu beweisen, schmiedet Philip einen finsteren Plan ...

SAT.1
