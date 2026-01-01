Eine wie keine
Folge 138: Episode 138
Julius droht alles aus den Fingern zu gleiten: Elisabeth verlangt die Scheidung und sowohl das Hotel als auch Alexandra geraten zunehmend in die Fänge von Philip. Julius schwört den Kampf um sein Erbe und seine Familie! Manu kann indes nicht fassen, dass Mark sie für sich gewinnen will, indem er neben ihr einzieht. Aber kann Manu Marks hartnäckigen Charme-Attacken wirklich auf Dauer widerstehen?
Eine wie keine
