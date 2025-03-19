Eine wie keine
Folge 142: Episode 142
Als Mark mit Manu ein neues Leben unter falscher Identität beginnen will, kommt es zum Streit. Manu will den Neuanfang nicht auf einer Lüge aufbauen. Mark will Manu nicht verlieren. Gina, die in Julius' Auftrag nach einem Schwachpunkt in Philips Vergangenheit sucht, wird fündig: Philips Stiefvater Adrian hat einen leiblichen Sohn - und Philip somit einen Konkurrenten um die väterliche Gunst: Mark!
