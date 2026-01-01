Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine wie keine

Episode 143

SAT.1Staffel 1Folge 143
Folge 143: Episode 143

23 Min.Ab 6

Mark hat sich entschieden. Gegen Las Vegas und für Manu! Philip wird von Julius ebenfalls vor die Wahl gestellt: Entweder Philip verlässt das "Aden" für immer - oder Philips Stiefvater Adrian erfährt, dass er einen leiblichen Sohn hat! Aber so kurz vor dem Ziel lässt sich Philip von niemandem stoppen! Wie vom Teufel besessen stürzt er sich auf Julius ...

