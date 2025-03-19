Eine wie keine
Folge 145: Episode 145
24 Min.Ab 6
Julius' Herz ist stehengeblieben! Die Ärzte kämpfen um ihn - vergebens. Julius ist tot. Der Schock sitzt tief. Und alle wollen wissen, was Julius so kurz vor seinem Tod noch von Mark wollte. Er verrät nichts über den geleisteten Schwur. Philip wähnt sich in Sicherheit. Julius konnte ihn also nicht mehr verraten! Doch dann erschrickt Philip zu Tode: Er hat seinen Siegelring verloren! Am Tatort?
