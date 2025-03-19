Eine wie keine
Folge 146: Episode 146
24 Min.Ab 6
Manu und Mark sind sich einig: Philip muss etwas mit Julius' Tod zu tun haben und darf nicht ungeschoren davonkommen. Doch so leicht ist er nicht zu überführen. Denn Gina gibt ihm ein Alibi! Allerdings nur aus einem Grund: Sie hat den Vaterschaftstest, der Mark als Adrians Sohn bestätigt, an sich gebracht. Und nur, wenn Philip in Freiheit bleibt, kann Gina ihn bis ans Ende seiner Tage erpressen!
Weitere Folgen in Staffel 1
Eine wie keine
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph