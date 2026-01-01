Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine wie keine

Episode 153

SAT.1Staffel 1Folge 153
Folge 153: Episode 153

24 Min.Ab 6

Philip triumphiert. Seine Mutter schweigt und verrät Mark und Adrian nicht, dass sie Vater und Sohn sind. Auch die Testamentseröffnung verläuft für ihn erfreulich: Haupterbin und damit Entscheidungsträgerin ist Alexandra. Philip sieht der Fusion mit einer globalen Hotelkette freudig entgegen. Mark, der um Philips Pläne weiß, sieht nur noch einen Weg, das Schicksal des Hotels abzuwenden.

