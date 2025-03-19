Eine wie keine
Folge 155: Episode 155
24 Min.Ab 6
Alexandra entscheidet sich gegen die Fusion mit der Billighotelkette. Philip ist außer sich, wahrt aber den Schein. Er versucht daraufhin Gina als Kandidatin für die Belegschaftsvertretung aufzustellen. Denn nun sind die Angestellten mit ihren Anteilen das Zünglein an der Waage. Als Mark aus formellen Gründen nicht als Gegenkandidat antreten kann, richten sich plötzlich alle Blicke auf Manu ...
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph