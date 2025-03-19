Eine wie keine
Folge 156: Episode 156
23 Min.Ab 6
Manu fasst sich ein Herz. Sie kandidiert als Mitarbeitervertreterin gegen Gina! Gina und Philip bestehen auf ein Rededuell. Während Gina versucht, Carlo auf ihre Seite zu ziehen, bereitet Mark Manu auf den Schlagabtausch vor. Als Mark pikante Fotos von Gina in die Hände gespielt werden, wittert er die Chance, Gina vor dem Hotelpersonal unmöglich zu machen. Wird Manu da mitspielen?
Eine wie keine
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph