Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine wie keine

Episode 157

SAT.1Staffel 1Folge 157
Episode 157

Episode 157Jetzt kostenlos streamen

Eine wie keine

Folge 157: Episode 157

24 Min.Ab 6

Manu will keinen schmutzigen Wahlkampf gegen Gina führen. Aber sie lässt sich von Mark überreden, bei der entscheidenden Rede einen Knopf im Ohr zu tragen, um sich Instruktionen geben zu lassen. Während Gina sich vor dem Personal ungewohnt emotional gibt, wird Manu durch Marks Anweisungen immer nervöser. Schließlich beschließt sie, sich auf das zu besinnen, was sie ausmacht. Kann Manu so gewinnen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Eine wie keine
SAT.1
Eine wie keine

Eine wie keine

Alle 1 Staffeln und Folgen