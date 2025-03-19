Eine wie keine
Folge 160: Episode 160
23 Min.Ab 6
Manu gibt nach: Um Marcels Job und damit seinen Lebenswillen zu retten, stimmt sie für die Hotelfusion. Die Kollegen sind entsetzt. Es macht das Gerücht die Runde, dass Manu sich von Philip hat kaufen lassen. Aber Marcel lebt - und nur das zählt für Manu! Auch Mark wendet sich von ihr ab. Als Mark an Julius' Grab auf Alexandra trifft, scheinen die beiden sich auf einmal wieder sehr nah zu sein ...
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph