23 Min.Ab 6

Alexandra setzt Mark unter Druck. Zwar sichert sie Mark ihre Hilfe dabei zu, Oliver vor dem Gefängnis zu retten. Aber als Gegenleistung fordert sie wieder eine echte Beziehung mit Mark! Geht sie damit zu weit? Oliver will sich indes nicht mehr erpressen lassen. Er will die Konsequenzen tragen und ins Gefängnis gehen. Aber da macht Eva nicht mit: Dann wandern sie eben aus!

