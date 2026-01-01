Eine wie keine
Folge 174: Episode 174
23 Min.Ab 6
Gina erpresst Philip mit dem Gentest, der beweist, dass Adrian einen leiblichen Sohn hat. Und so muss Philip gute Miene zum bösen Spiel machen, als sich Gina offiziell zur Frau an seiner Seite erklärt! Manu und Mark verfolgen eine neue Spur auf der Suche nach der geheimnisvollen Presseinformantin. Schließlich zählt Manu die Indizien zusammen: Die Feindin des Konzerns muss Gina Pollodoro sein!
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph