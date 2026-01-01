Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine wie keine

Episode 174

SAT.1Staffel 1Folge 174
Episode 174

Episode 174Jetzt kostenlos streamen

Eine wie keine

Folge 174: Episode 174

23 Min.Ab 6

Gina erpresst Philip mit dem Gentest, der beweist, dass Adrian einen leiblichen Sohn hat. Und so muss Philip gute Miene zum bösen Spiel machen, als sich Gina offiziell zur Frau an seiner Seite erklärt! Manu und Mark verfolgen eine neue Spur auf der Suche nach der geheimnisvollen Presseinformantin. Schließlich zählt Manu die Indizien zusammen: Die Feindin des Konzerns muss Gina Pollodoro sein!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Eine wie keine
SAT.1
Eine wie keine

Eine wie keine

Alle 1 Staffeln und Folgen