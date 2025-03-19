Eine wie keine
Folge 176: Episode 176
23 Min.Ab 6
Manu und Mark erfahren überraschend, wer wirklich das Phantom ist: Karin Keller! Karin kämpft schon seit geraumer Zeit aus familiären Gründen gegen das Sachs-Imperium. Als Manu und Mark glauben, nun endlich eine Chance gegen den Sachs-Konzern zu haben, macht Karin einen Rückzieher. Sie will weiter Einzelkämpferin bleiben! Und Karins Angst aufzufliegen, ist durchaus berechtigt ...
Eine wie keine
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph