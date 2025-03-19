Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine wie keine

Episode 179

SAT.1Staffel 1Folge 179
Episode 179

Episode 179Jetzt kostenlos streamen

Eine wie keine

Folge 179: Episode 179

23 Min.Ab 6

In ihrer Angst, Mark zu verlieren, greift Alexandra verzweifelt zu einer Notlüge und behauptet, dass er der Vater ihres ungeborenen Kindes ist. Indes weiht Adrian Gina in seine Pläne ein, Karin eine Falle zu stellen. Die beiden ahnen nicht, dass Manu für die verletzte Karin einspringen will. Und Manu glaubt an eine leichte Aufgabe, dabei wartet der Feind schon auf sie!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Eine wie keine
SAT.1
Eine wie keine

Eine wie keine

Alle 1 Staffeln und Folgen