Eine wie keine
Folge 193: Episode 193
24 Min.Ab 6
Alexandra schafft es nicht, Mark die Vaterschaftslüge zu beichten. Zu groß ist ihre Angst, von ihm verlassen zu werden. Aber Philips Ultimatum läuft aus: Entweder Alexandra gründet eine Familie mit Philip, oder Mark erfährt alles! Fieberhaft klammert Alexandra sich an eine letzte, verzweifelte Idee: Wenn sie das Kind abtreibt, kann niemand mehr beweisen, wer der biologische Vater war!
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph