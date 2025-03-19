Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine wie keine

Episode 194

SAT.1Staffel 1Folge 194
Episode 194

Eine wie keine

Folge 194: Episode 194

24 Min.Ab 6

Alexandra sieht nur noch einen Ausweg: Sie muss das Kind abtreiben! Dann kann Philip sie nicht mehr erpressen und sie kann endlich in Frieden mit Mark leben. Aber sie hat die Rechnung ohne Philip gemacht: Der spürt, dass Alexandra etwas vorhat. Es kommt zur Konfrontation und Alexandra ist kurz davor, Philip ihren Abtreibungsplan einfach ins Gesicht zu schleudern.

