Eine wie keine
Folge 205: Episode 205
23 Min.Ab 6
Mark und Manu haben es geschafft: Gemeinsam können sie Ralf zur Vernunft und Daniel in Sicherheit bringen! In diesem Moment größter Vertrautheit bittet Mark Manu um Rat. Soll er Adrian einen Teil seiner Leber spenden und ihm damit das Leben retten? Manu kann Mark nur einen Ratschlag geben: Er muss auf seine innere Stimme hören! Doch dann macht Adrian Mark ein unglaubliches Angebot ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eine wie keine
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph