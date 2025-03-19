Eine wie keine
Folge 207: Episode 207
24 Min.Ab 6
Große Überraschung für Manu: Ralf ist klargeworden, dass er seiner Vaterrolle zurzeit nicht gerecht werden kann und leitet die Übergabe von Daniels Sorgerecht an Manu in die Wege! Manu ist überglücklich. Aber dann erfährt sie, dass Mark sich der riskanten Organspende unterzieht! Soll Manu zu Mark ins Krankenhaus fahren oder zu Toni und Daniel, die daheim auf sie warten?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eine wie keine
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph