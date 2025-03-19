Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine wie keine

Episode 208

SAT.1Staffel 1Folge 208
Episode 208

Folge 208: Episode 208

24 Min.Ab 6

Adrian stirbt, noch bevor er die Organspende von Mark erhalten kann. Doch kurz vor der OP hat Adrian sein gesamtes Vermögen in eine Stiftung umwandeln lassen - und Mark als Verwalter eingesetzt. Mark kann versöhnt von seinem Vater Abschied nehmen. Endlich ist Mark bei sich selbst angekommen - und frei für Manu! Wild entschlossen macht er sich auf den Weg, um Manu eine Liebeserklärung zu machen ...

