Eine wie keine
Folge 208: Episode 208
24 Min.Ab 6
Adrian stirbt, noch bevor er die Organspende von Mark erhalten kann. Doch kurz vor der OP hat Adrian sein gesamtes Vermögen in eine Stiftung umwandeln lassen - und Mark als Verwalter eingesetzt. Mark kann versöhnt von seinem Vater Abschied nehmen. Endlich ist Mark bei sich selbst angekommen - und frei für Manu! Wild entschlossen macht er sich auf den Weg, um Manu eine Liebeserklärung zu machen ...
Eine wie keine
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe: 6
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph