SAT.1Staffel 1Folge 21
25 Min.Ab 6

Manu hofft darauf, dass Mark ihr Engagement honoriert - doch vergebens! Hoteldirektor Mark Braun ist viel zu beschäftigt. Sein neuester Fall: Die Intrige seines Widersachers und Bruders Philip, der großmütig vor Aden behauptet, Mark hätte für seinen 60. Geburtstag ein rauschendes Fest geplant ? Mark weiß davon natürlich nichts, Julius Aden ist hingegen gerührt ...

