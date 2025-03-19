Zum Inhalt springenBarrierefrei
Manus Glück scheint perfekt, als Mark Daniel und sie auf einen Ausflug aufs Gestüt einlädt. Sie sieht sich, Daniel und Mark schon bildhaft als kleine glückliche Familie vor sich. Bis Elisabeth Aden dazu stößt und sich erkundigt, wer Manu sei. Mark erklärt aalglatt, dass sie bloß eine Angestellte sei - mehr nicht.

