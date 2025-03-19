Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 29

Folge 29: Folge 29

25 Min.Ab 6

Manu will wieder gutmachen, dass sie Mark und Philip vor Julius als Brüder "enttarnt" hat. Als sie zufällig mitbekommt, dass Philip schon wieder einen fiesen Coup gegen Mark plant, sieht Manu ihre Chance gekommen: Sie schlägt Alarm, als jemand scheinbar in Marks Büro spioniert. Doch der Spion ist niemand anderer als Mark selbst ...

