Eine wie keine
Folge 41: Folge 41
23 Min.Ab 6
Manu kann den kollabierten Gandhi gerade noch rechtzeitig retten. Angeblich soll er vergiftet worden sein. Ihr Verdacht fällt auf Mark Braun ... Eva und Oliver sind entsetzt, als sie feststellen, dass sie die beiden liebgewonnenen Chatpartner sind. Sie nehmen sich fest vor, nie wieder in Kontakt zu treten. Doch bald schon beginnen sie, die einst glücklichen Chatmomente zu vermissen ...
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph