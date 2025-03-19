Eine wie keine
Folge 45: Folge 45
23 Min.Ab 6
Manu steht vor einer schweren Entscheidung: Soll sie die Existenz von Eva und Süleyman sichern und dafür Mark ins offene Messer laufen lassen? Manu erzählt schließlich Mark von Philips intriganten Golfplatzplänen, und alles scheint gut auszugehen: Mark kann Philip ausbooten und Süleymans Imbiss wird wiedereröffnet. Doch Eva ist stinksauer auf Manu ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eine wie keine
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph