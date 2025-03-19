Eine wie keine
Folge 50: Folge 50
23 Min.Ab 6
Manu überwindet ihren Groll gegenüber Mark Braun - sie hilft dabei mit, für die Kinder aus dem Neuköllner Heim einen Fußballplatz zu organisieren. Mark zeigt dabei keinerlei Berührungsängste mit der Neuköllner Welt. Dann allerdings nutzt er den Presserummel, um offiziell den Hochzeitstermin mit Alexandra Aden bekannt zu geben! Manu wird auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt: War alles nur Show?
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph