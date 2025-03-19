Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 50

SAT.1Staffel 1Folge 50
Folge 50: Folge 50

23 Min.Ab 6

Manu überwindet ihren Groll gegenüber Mark Braun - sie hilft dabei mit, für die Kinder aus dem Neuköllner Heim einen Fußballplatz zu organisieren. Mark zeigt dabei keinerlei Berührungsängste mit der Neuköllner Welt. Dann allerdings nutzt er den Presserummel, um offiziell den Hochzeitstermin mit Alexandra Aden bekannt zu geben! Manu wird auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt: War alles nur Show?

