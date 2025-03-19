Eine wie keine
Folge 51: Folge 51
24 Min.Ab 6
Erst verkündet Mark seinen Hochzeitstermin, dann gibt es Streit mit Ralf und Lindi. Als Eva mit einem Geschenk von Mark für Daniel aufläuft, kann Manu nicht mehr an sich halten. All ihre angestauten Emotionen brechen sich Bahn. Eva sieht das Ganze pragmatisch: Wenn du wegen Mark nicht mehr klar denken kannst, musst Du den Spuk beenden: Du gehst aufs Ganze und schnappst ihn dir!
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph