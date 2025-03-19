Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine wie keine

Folge 52

SAT.1Staffel 1Folge 52
Folge 52

Folge 52Jetzt kostenlos streamen

Eine wie keine

Folge 52: Folge 52

24 Min.Ab 6

Soll Manu um Mark kämpfen oder im "Aden" kündigen? Ein Tag auf der Eisbahn soll Klarheit ins Chaos bringen. Mit dem Eisbahn-Pächter kann Manu endlich wieder lachen. Doch dann bringen Ralf und Lindi Daniel nicht wie besprochen auf die Eisbahn. Stattdessen die Ansage: Das Jugendamt weiß wegen der Fotos vom Charity-Event Bescheid und wird entscheiden, ob Manu Daniel überhaupt wiedersehen darf!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Eine wie keine
SAT.1
Eine wie keine

Eine wie keine

Alle 1 Staffeln und Folgen