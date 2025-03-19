Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine wie keine

Folge 54

SAT.1Staffel 1Folge 54
Folge 54

Folge 54Jetzt kostenlos streamen

Eine wie keine

Folge 54: Folge 54

23 Min.Ab 6

Manu glaubt, ihr stünde ein Date mit Mark bevor. Doch Mark bringt einen unerwarteten Gast mit: Frau Schwarz vom Jugendamt! Manus Seifenblase zerplatzt. Schnell wird jedoch klar, dass Mark Frau Schwarz bestellt hat, um die Entstehung der Zeitungsbilder aufzuklären: Charmant setzt er sich für Manu und Daniel ein - und schafft es schließlich, Frau Schwarz milde zu stimmen. Manu ist gerührt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Eine wie keine
SAT.1
Eine wie keine

Eine wie keine

Alle 1 Staffeln und Folgen