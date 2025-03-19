Eine wie keine
Folge 63: Folge 63
24 Min.Ab 6
Mark ist voll und ganz mit der Organisation einer geheimen Pokerrunde im Hotel beschäftigt - und weist Manu schroff zurück. Manu ist traurig über Marks Abfuhr, aber es gibt jemand anderen, der Manus Aufmerksamkeit zu schätzen weiß und den sie immer anziehender findet: Knut! Und als der abends spontan noch bei Manu vorbeikommt, macht sie ihm ein eindeutiges Angebot.
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph