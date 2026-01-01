Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine wie keine

Folge 64

SAT.1Staffel 1Folge 64
Folge 64

Folge 64Jetzt kostenlos streamen

Eine wie keine

Folge 64: Folge 64

24 Min.Ab 6

Manu möchte im Erdboden versinken, als ihr Annäherungsversuch von Knut zurückgewiesen wird: Verjagt sie eigentlich jeden Mann? Ein Gespräch bringt Klärung und man beschließt, einfach gute Freunde zu sein. Doch ganz ehrlich ist Knut mit seinen Gefühlen dabei wohl nicht. Beim Poker-Showdown sieht Mark inzwischen die Gelegenheit gekommen, Philip auszustechen. Er setzt all sein Geld auf eine Karte!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Eine wie keine
SAT.1
Eine wie keine

Eine wie keine

Alle 1 Staffeln und Folgen