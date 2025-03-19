Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine wie keine

Folge 67

SAT.1Staffel 1Folge 67
Folge 67

Eine wie keine

Folge 67: Folge 67

24 Min.Ab 6

Daniels Arzt stellt klar: Manu hat mit ihrer Aktion wahrscheinlich Daniels Leben gerettet! Vor Erleichterung ist sogar Ralf besänftigt und Daniel darf für die erste Zeit nach der OP bei Manu bleiben. Manu hofft, dass Ralf und sie ab jetzt versöhnlich miteinander umgehen.

