Eine wie keine
Folge 70: Folge 70
23 Min.Ab 6
Manu lernt im Hotel Ingrid Sachs, die Mutter von Philip und Mark, kennen. In einem Gespräch von Frau zu Frau deutet Manu das zerrüttete Verhältnis von Philip und Mark an und gerät damit ungewollt in den Bruderstreit. Sie hat derweil andere Sorgen: Ralf droht, sie wegen Kindesentführung anzuzeigen! Mark bietet Manu seine Hilfe an, doch Manu ist skeptisch ...
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph