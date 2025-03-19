Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine wie keine

Folge 74

SAT.1Staffel 1Folge 74
Folge 74Jetzt kostenlos streamen

Folge 74: Folge 74

23 Min.Ab 6

Mark treibt die angebliche Versöhnung mit seiner Mutter voran. Manu kann sich dieses falsche Spiel nicht mit ansehen: Von diesem Heuchler soll sie Hilfe im Kampf um Daniel annehmen? Doch der Sorgerechtsstreit spitzt sich weiter zu und Manu trifft eine Entscheidung: Entschlossen geht sie zum Termin mit Mark und dem Staranwalt ...

