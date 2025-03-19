Eine wie keine
Folge 81: Folge 81
24 Min.Ab 6
Mark kämpft an allen Fronten: Die Versöhnung mit seiner Mutter ist gescheitert, die Beziehung zu Alexandra steht auf wackligen Beinen und er muss fürchten, dass seine gefälschte Biografie auffliegt. Währenddessen wird Eva immer misstrauischer und befürchtet, dass Manu sich gemeinsam mit Daniel abgesetzt hat. Als Mark Julius derweil seine Vergangenheit beichten will, passiert etwas Unerwartetes ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eine wie keine
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Soap
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Grundy UFA TV Produktions GmbH, Bildrechte: SAT.1/Assmann, Christoph