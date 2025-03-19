Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 81

SAT.1 Staffel 1 Folge 81
Folge 81: Folge 81

24 Min.Ab 6

Mark kämpft an allen Fronten: Die Versöhnung mit seiner Mutter ist gescheitert, die Beziehung zu Alexandra steht auf wackligen Beinen und er muss fürchten, dass seine gefälschte Biografie auffliegt. Währenddessen wird Eva immer misstrauischer und befürchtet, dass Manu sich gemeinsam mit Daniel abgesetzt hat. Als Mark Julius derweil seine Vergangenheit beichten will, passiert etwas Unerwartetes ...

