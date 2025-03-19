Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 82
24 Min.Ab 6

Alexandra verlangt eine Beichte: Mark soll den Ausrutscher mit Manu endlich zugeben! Aber Mark bleibt dabei: Zwischen ihm und Manu war nichts. Derweil schlägt Evas Sorge um Manu in Verzweiflung um. Alexandra folgt schließlich ihrem Herzen und versöhnt sich mit Mark. Da fallen ihr Abrechnungen von Marks Kreditkarte in die Hände - mit suspekten Ausgaben. Also doch: Er hat eine Affäre mit Manu!

