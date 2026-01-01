Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 87

SAT.1Staffel 1Folge 87
Folge 87: Folge 87

24 Min.Ab 6

Manu kann sich nicht entscheiden, ob sie das Jobangebot im Konkurrenz-Hotel annehmen oder im "Aden" bleiben soll. Unterdessen steigert sich Alexandras Wut auf Manu: Die "Putze" rennt ja immer noch im Hotel rum! Nach einem Streit mit Mark trifft Alexandra eine Entscheidung ... Und auch Manu ringt sich zu einem Entschluss durch: Sie will das "Aden" verlassen ...

