Eine wie keine
Folge 92
23 Min.Ab 6
Mark hat Manu tatsächlich geküsst: Gefühlschaos! Manu ist völlig hin und weg, aber Eva spricht Klartext: Mark wird trotzdem unerreichbar bleiben. Also besinnt sich Manu auf ihre Liebe zu Knut ... Alexandra wirft Julius verbittert vor, immer nur ans Geschäft zu denken. Gerade, als sie einen versöhnlichen Kurs einschlagen will, erwischt sie ihn in flagranti - mit Emily!
Eine wie keine
Comedy, Soap
DE, 2009
